Россия «на пальцах» объяснит возможные газовые проблемы

Россия ни в коем случае не хочет повторения январской ситуации с поставками газа в Европу.

Об этом в интервью российскому информационному каналу "Вести" заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

"Это большая проблема – сохранение репутации надежного поставщика газа, которая у нас всегда была. Мы в любом случае обеспечим сохранение этой репутации", - подчеркнул он.

"У нас есть пока время. Мы сможем и обязаны разъяснить популярно, в чем будут состоять возможные проблемы с поставками газа. И в этой части правительство РФ предпримет все необходимые шаги по заблаговременному информированию и ожидать от партнеров адекватной оценки", - отметил министр.

По словам С.ШМАТКО, вопрос о поставках российского газа в ЕС "у руководства страны вызывает серьезную обеспокоенность".

"Мы по своей линии информируем руководство о, на наш взгляд, недостаточно активной позиции стран Евросоюза в этой части, мы регулярно находимся в переговорном процессе с нашими партнерами, с министрами энергетики, с Еврокомиссией, обсуждая потенциальные проблемы для поставок российского газа в Европу", - подчеркнул С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.