Бывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов дома

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Нгя Хоанг Фо признался в незаконном хранении засекреченных документов на домашнем компьютере. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США, передает kommersant.ru. Обвиняемому грозит до 10 лет тюремного заключения. Суд вынесет решение 6 апреля 2018 года.

Читайте такжеWikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о системе управления ракетами для истребителейПо данным ведомства, Нгя Хоанг Фо с апреля 2006 года был разработчиком программного обеспечения для АНБ. В связи с этим он имел доступ к данным национальной обороны под грифом «совершенно секретно». Также известно, что подразделение, в котором он работал, занималось взломом иностранных компьютеров, ведением разведки в киберпространстве и анализом собранных данных. Следователи установили, что с 2010 года по март 2015 он переносил секретные данные на домашний компьютер.

Фо является одним из трех сотрудников АНБ, которые обвиняются в незаконном хранении секретных документов. Утечки обнаружились в ходе следственных действий в отношении более крупного нарушения безопасности агентства.

Источники The New York Times на условиях анонимности рассказали, что Нгя Хоанг Фо взял секретные документы домой, чтобы переписать свое резюме. Собеседник газеты уточнил, что на компьютере разработчика было установлено антивирусное программное обеспечение «Лабораторию Касперского», в результате документы были скопированы.