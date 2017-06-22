Neue Zürcher Zeitung: Российские хакерские атаки на 21 штат США

Об этом пишет Андреас Рюш в статье "Российские хакерские атаки на 21 штат США", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Расследования Конгресса США о роли России в президентских выборах 2016 года постепенно продвигаются. В среду, Комитеты разведки обеих палат почти одновременно провели новые слушания по этому вопросу. Они сосредоточились на многочисленных хакерских атаках на избирательные органы и партии в преддверии выборов, которые, по общей оценке, проводились по поручению российского правительства.

Никаких сообщений о пострадавших штатах

Джанетт Манфра, высокопоставленный чиновник, ответственный за кибер-безопасность в Министерстве внутренней безопасности, сообщила Сенату, что, по данным расследования на этот момент, целью российских хакерских атак стали избирательные органы 21 штата. Это первый раз, когда американские власти разглашают эту информацию общественности. В январском докладе разведки по России они только косвенно указывали на такие атаки. До сих пор официально заявляли только об атаках на избирательные органы штата Иллинойс и Аризоны, а также – согласно недавнему "просочившемуся" докладу АНБ – на более чем 100 местных избирательных комиссий во Флориде.

21 штат, которые упоминала Манфра, это все равно меньше, чем 39 штатов, о которых писало агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник в правительстве. В любом случае речь должна идти о систематической и скоординированной атаке государства-противника.

Манфра не хотела называть пострадавшие штаты, чем вызвала критику своего сопредседателя-демократа Марка Уорнера. Власти также скрывают информацию о влиянии этих хакерских атак. Глава отдела кибербезопасности в Министерстве внутренней безопасности, Сэмюел Лайлс, говорил о "небольшом количестве" штатов, в которых хакеры проникли в программное обеспечение для голосования. По его словам, органы, ответственные за системы подсчета голосов не были затронуты; поэтому нет никаких доказательств того, что хакеры могли изменить результат.

Трамп непреднамеренно помог русским?

Перед сенаторами также выступил глава контрразведки в ФБР, Билл Пристап. По его данным, нет никаких сомнений в том, что Россия стояла за хакерскими атаками. Однако, в Белом доме не хотят этого признавать. После вступления в должность, президент Трамп назвал сообщения о влиянии России фальшивыми новостями и фантазиями демократов; он также не предпринял никаких усилий, чтобы улучшить обороноспособность США против таких атак.

Этот раскол между спецслужбами и президентом не только вызывает обеспокоенность, но и постоянно ведет к странным риторическим искажениям. На слушаниях Пристапа спрашивали, не стал ли Трамп "неумышленно" агентом Москвы, когда постоянно повторял российскую пропаганду. Пристап пожал плечами и отказался отвечать. Накануне Шона Спайсера, пресс-секретаря президента, спросили, разделяет ли теперь Трамп оценку попыток влияния России. Спайсер только многозначительно сказал, что он никогда не спрашивал президента об этом. У пресс-службы Белого дома наверняка есть уважительные причины – ожидаемый ответ главы государства вряд ли был бы выгодным для его репутации.