В Пакистане боевики напали на колледж: 9 человек погибли, 35 были ранены (видео)

В Пакистане боевики напали на колледж. Нападавшие стреляли во всех, кого видели. Жертв могло быть больше, но львиная доля студентов успели разъехаться из колледжа на каникулы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Преступников застрелили силовики, которые прибыли на место происшествия, услышав выстрелы. В результате нападения погибли по меньшей мере девять человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, в результате нападения по меньшей мере 35 человек получили ранения, некоторые из раненых находится в критическом состоянии.

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Как сообщает агентство AP, пятеро нападавших ликвидированы в ходе спецоперации, проведенной пакистанской полицией совместно с военными. Ответственность за нападение взяли на себя члены запрещенной в Пакистане исламистской группировки "Техрик-и-Талибан", которая является подразделением "Талибана".

Ранее сообщалось, что в Кабуле в результате взрыва в мечети погибли 30 человек.