В Кабуле в результате взрыва в мечети погибли 30 человек
17:28, 20 октября 2017Мир
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Террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть в Кабуле.
Иллюстрация / REUTERS
В результате взрыва в мечети Кабула погибли не менее 30 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.
По сообщениям правоохранителей, террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть в Кабуле.
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Отмечается, что точное число жертв на данный момент не известно.
Ранее сообщалось, что во время матча по крикету около стадиона в Кабуле произошел взрыв.
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