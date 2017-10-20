В Кабуле в результате взрыва в мечети погибли 30 человек

В результате взрыва в мечети Кабула погибли не менее 30 человек, сообщает Reuters со ссылкой на представителей служб безопасности.

По сообщениям правоохранителей, террорист-смертник атаковал шиитскую мечеть в Кабуле.

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Отмечается, что точное число жертв на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что во время матча по крикету около стадиона в Кабуле произошел взрыв.