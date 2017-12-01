Манафорт может выйти под залог

Экс-глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, которого обвиняют в отмывании денег, смог договориться с прокурорами об освобождении под залог. Об этом сообщает Bloomberg.

Манафорт потеряет четыре объекта недвижимости общей стоимостью $ 11,7 млн, если не явится в суд.

После того, как обвиняемый внесет залог, ему позволят передвигаться в пределах трех штатов - Флориды, Нью-Йорка, Вирджинии, где у него есть жилая недвижимость, - кроме того, он сможет приезжать в Вашингтон, где проходят судебные слушания.

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Соглашение должно быть утверждено судом со специальным прокурором по расследованию вмешательства России в выборы в США Робертом Мюллером.

Напомним, что бывшему пиарщику Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Дональда Трампа предъявлено 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Полу Манафорту может грозить до 80 лет заключения.

Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в The New York Times. Газета написала о подробностях его деятельности в Украине. Манафорт работал советником президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию после Революции достоинства в феврале 2014 года.