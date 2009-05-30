Россия показала, как уничтожает химическое оружие

Почти половину запасов химического оружия до конца года уничтожит Россия. В городе Щучье, на юге Сибири – открыли пятый и последний завод по утилизации химических боеприпасов. Почти два миллиарда на его сооружение выделила Россия. Еще миллиард - дали Соединенные Штаты.

В целом на заводе утилизируют шесть тысяч тонн ядовитого вещества – зарина, зомана и так называемого газа «VX», передает 5 канал.

Репортерам показали сам процесс. Диспетчер руководит действиями робота, который делает дырки в химической боеголовке и выпускает оттуда газ, который потом под действием высокой температуры, - превращается в густую массу.

Двенадцать лет тому назад, согласно Конвенции о запрете химического оружия Москва и Вашингтон согласились уничтожить смертоносные арсеналы до 2012 года. На сегодня - Россия ликвидировала треть своих запасов, а США – больше шестидесяти процентов.