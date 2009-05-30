В Иране публично повесили троих террористов

Сегодня в Иране были публично казнены через повешение трое осужденных за причастность к взрыву в мечети на юго-востоке страны, при котором погибли 25 человек и более 120 получили ранения, передает Би-Би-Си.

Казнь была осуществлена в городе Захедан, неподалеку от того места, где и произошел взрыв.

Приговоренные к казни были задержаны еще до взрыва за другие преступления.

Официальные лица Ирана сообщили, что они признались в причастности к добыванию взрывчатки, использовавшейся при нападении.

Ранее один из иранских чиновников обвинил США в том, что они стояли за этой атакой. Вашингтон опроверг эти заявления.

Об ответственности за этот взрыв заявила одна из суннитских военизированных группировок.

Назвавшийся ее представителем Абдель Рауф РИГИ, в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия" сказал, что целью атаки были сотрудники иранских спецслужб, проводившие секретную встречу в мечети.

Напомним, террорист-смертник устроил взрыв в мечети Амира аль-Моменина в четверг, 28 мая, в городе Захедан на юго-востоке Ирана (провинция Систан-Белуджистан, граничащая с Пакистаном).

Через две недели в Иране пройдет первый тур президентских выборов и политическая атмосфера в стране сейчас крайне напряженная.