В Иране публично повесили троих террористов
Атмосфера в стране крайне напряженная
Сегодня в Иране были публично казнены через повешение трое осужденных за причастность к взрыву в мечети на юго-востоке страны, при котором погибли 25 человек и более 120 получили ранения, передает Би-Би-Си.
Казнь была осуществлена в городе Захедан, неподалеку от того места, где и произошел взрыв.
Приговоренные к казни были задержаны еще до взрыва за другие преступления.
Официальные лица Ирана сообщили, что они признались в причастности к добыванию взрывчатки, использовавшейся при нападении.
Ранее один из иранских чиновников обвинил США в том, что они стояли за этой атакой. Вашингтон опроверг эти заявления.
Об ответственности за этот взрыв заявила одна из суннитских военизированных группировок.
Назвавшийся ее представителем Абдель Рауф РИГИ, в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия" сказал, что целью атаки были сотрудники иранских спецслужб, проводившие секретную встречу в мечети.
Напомним, террорист-смертник устроил взрыв в мечети Амира аль-Моменина в четверг, 28 мая, в городе Захедан на юго-востоке Ирана (провинция Систан-Белуджистан, граничащая с Пакистаном).
Через две недели в Иране пройдет первый тур президентских выборов и политическая атмосфера в стране сейчас крайне напряженная.