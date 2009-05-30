Большинство белорусов отказались объединяться с Россией

Большинство жителей Белоруссии выступают категорически против создания Союзного государства с Россией. Об этом, как сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Салiдарнасць", свидетельствуют результаты опроса, проведенного белорусским Институтом стратегических исследований (BISS).

По данным исследования, против того, чтобы Белоруссия и Россия сформировали государство с единой валютой, единым президентом и парламентом, выступили 54,8 процента респондентов. За союз с Россией высказались только 20,4 процента опрошенных.

При этом сторонников Союзного государства оказалось гораздо меньше, чем сторонников вступления Белоруссии в ЕС (тезис о присоединении к Евросоюзу поддержали 33,5 процента респондентов). Правда, большинство белорусов все же высказались за то, чтобы республика оставалась независимым государством.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, комментируя итоги опроса BISS изданию Euromost, высказал мнение, что идея союзного государства изначально была обречена на провал. "Не работает сама идея, поскольку она заявлена, как существование двух стран на равных. А Россия никогда не захочет, чтобы у Беларуси и у нее были одинаковые права, - рассуждает оппозиционер. - А здесь уже наступает дискриминация".