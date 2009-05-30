Иран начал строительство газопровода в Европу через Турцию

Иран начал строительство газопровода для транспортировки газа в Европу через Турцию. Об этом сообщил руководитель экономического отдела иранского посольства в Турции Ахмад Нурани, передает Reuters. По его словам, газопровод Pars пройдет через Турцию в Грецию, Италию и другие страны Европы. "Другой маршрут может пройти через Ирак и Сирию, затем по дну Средиземного моря в Грецию и Италию", - сказал А.Нурани.

Он добавил также, что Иран хотел бы поставлять газ для проекта Nabucco, однако никаких соглашений не подписано.

Доказанные запасы природного газа Ирана составляют более 27,8 трлн куб. м (второе место в мире после России).

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