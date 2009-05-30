Россия создаст в Центральной Азии военную группировку

Секретариат Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с российским МИДом работают над созданием мощной военной группировки в Центральной Азии, которая должна дополнить российско-белорусскую и российско-армянскую, существующие в рамках ОДКБ.

Как сообщает "Коммерсант",источники в этих структурах, включая генсека ОДКБ Николая Бордюжу, подтвердили, что из стадии обсуждения работа уже перешла в практическую плоскость.

— Мы предполагаем, что это будет четырехсторонняя, даже пятисторонняя, группировка. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Россия создадут такую группировку, как мы говорим, для большой войны. На случай реальной серьезной угрозы территориальной целостности и суверенитету. А все, что касается реагирования на кризисные ситуации,— для этого есть КСОР (Коллективные силы оперативного реагирования). Они потому и создаются таким многофункциональными, - сказал Николай Бордюжа в интервью.

По словам пресс-секретаря ОДКБ Виталия Струговца, союзники планируют, что в состав центральноазиатской группировки войдут не отдельные батальоны, как в случае с Коллективными силами оперативного развертывания (КСОР), а целые соединения армий пяти стран.

"Это будут танковые и артиллерийские части, военно-морской флот на Каспии. На этот счет подготовлены соответствующие проекты документов", - отметил Струговец.

Согласно планам, основные ударные войска новой группировки будут находиться в местах постоянной дислокации. Их оснащением и подготовкой должны будут заниматься национальные командования, однако воинские соединения стран-союзников будут отрабатывать вопросы совместных действий.

Задачи, которые предстоит решать будущей группировке в Центральной Азии наряду с КСОР, частично обозначены в "Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года", утвержденной недавно президентом России. Это, в частности, сохранение баланса сил вблизи границ РФ и границ ее союзников в условиях усилившейся борьбы за обладание источниками энергоресурсов.

Лента.ру