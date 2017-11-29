Обнаженная и вся в блестках: Ким Кардашьян вызвала восторг у поклонников (фото)

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян, которая скоро снова станет мамой, опубликовала в соцсети пикантный снимок. На фото она позирует обнаженной, а ее тело покрыто золотыми блестками.

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Фотосессия Ким стала рекламной кампанией готовящейся к выходу ее коллекции хайлайтеров и блесков для губ Ultralight Beams, который запланирован на первое декабря.

Всего за несколько часов новый снимок Ким Кардашьян оценили уже больше миллиона пользователей сети Instagram.

Выпустить линию хайлайтеров и блесков Кардашьян решила после успешного запуска коллекции ароматов и наборов косметики KKW Beauty, которая принесла ей 14 миллионов долларов.