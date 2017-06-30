"Почувствовала легкий толчок": Кардашьян внезапно вспомнила "безумие" украинского пранкера Седюка

Американская модель и телеведущая Ким Кардашян поделилась мыслями в сети о "нападении" украинского пранкера Виталия Седюка, который пытался поцеловать ягодицы звезды на улицах Парижа два года назад.

Воспоминания Кардашян опубликовали на одной из страниц с видеороликами в Instagram.

случай в Париже для нее не стал неожиданностью. Ранее, в 2014 году, пранкер выпрыгнул из толпы и попытался повалить Ким на глазах у публики. Поэтому когда второй курьезный случай произошел в Париже, звезда не слишком удивилась.

"Это тот больной пранкер, который два года назад напал на меня. Когда мы шли в ресторан, я его не видела, почувствовала лишь легкий толчок. Этот парень то хотел укусить меня за ягодицы, то поцеловать", – рассказала модель.

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Кардашян также подчеркнула, что розыгрыши Седюка лишены всякого смысла и нарушили ее личное пространство.

"Это вообще не смешно, я считаю безумием, что этот парень думает, что это нормально так разыгрывать людей", – добавила она.

Виталий Седюк пытался поцеловать ягодицы Ким Кардашян в Париже, Франция, когда кинозвезда шла на показ одного из Домов моды.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, который будет действовать до 12 июля.

Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.