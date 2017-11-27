В Таиланде носившая дрова слониха убила хозяина и спрятала тело под ветками

В провинции Краби на юге Таиланда слониха, по предварительным данным, убила своего хозяина и попыталась спрятать его тело. Об этом сообщает издание Nation.

Читайте такжеВ Индии слон затоптал пьяного мужчину во время попытки сделать селфи

Отмечается, что тело 50-летнего фермера Амона Моракота было найдено соседями. Они начали поиски после того, как мужчина не появлялся на людях несколько часов.

Его тело нашли под деревом, оно было укрыто ветками. Криминалисты определили, что мужчина скончался после множественных ударов в грудь и другие части тела. Такие травмы характерны для нападений слонов, отметили врачи.

Принадлежащая фермеру 37-летняя слониха, которую он использовал для транспортировки бревен, была прикована длинной цепью к соседнему дереву рядом с тем, под которым было найдено тело.

Соседи рассказали, что животное ранее неоднократно нападало на своего хозяина.