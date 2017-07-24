В Эфиопии слон убил испанского туриста, проткнув его бивнем

В природном парке Чебера-Чарчара на юге Эфиопии слон убил туриста из Испании. Об этом сообщает Ezega.

По словам очевидцев, мужчина грубо нарушил правила безопасности: он вышел из автомобиля и слишком близко подошел к животному, желая сделать эффектную фотографию. Слон сбил его с ног хоботом, а затем проткнул бивнем.

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Правительство Испании подтвердило смерть своего подданного. Решается вопрос о возвращении тела мужчины на родину. Его имя не называется.