Госдеп предупредил об опасности терактов в Европе во время праздников

Государственный департамент США предупредил своих граждан о возможных терактах в период новогодних праздников в европейских странах.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, последние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии демонстрируют, что Исламское Государство, Аль-Каида и их филиалы имеют способность планировать и осуществлять террористические акты в Европе.

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Госдеп, в частности, напомнил о теракте в декабре прошлого года на Рождественской ярмарке в Берлине и нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь.

«Хотя местные органы власти продолжают антитеррористические операции, Департамент по-прежнему обеспокоен потенциалом будущих терактов. Граждане США всегда должны быть внимательными в связи с возможностью того, что сторонники террористов или экстремисты, которые самоорганизовались, могут совершать нападения практически без предупреждения», – говорится в сообщении.

Госдеп отмечает, что экстремисты продолжают сосредотачиваться в местах размещения туристов, транспортных узлах, рынках/торговых центрах и объектах местного самоуправления. По его оценке, гостиницы, клубы, рестораны, культовые сооружения, парки, учебные заведения, аэропорты и другие уязвимые объекты остаются приоритетными местами для возможных атак.

«Террористы продолжают применять разнообразную тактику, включая огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, использование транспортных средств в качестве тарана, а также острое оружие, которое трудно выявить перед нападением», – предупредили в ведомстве.