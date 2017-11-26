Верховный суд Зимбабве: выступив против Мугабе, армия действовала законно

Верховный суд Зимбабве признал законными действия армии, которые привели к отставке президента Роберта Мугабе, сообщает DW. "Согласно постановлению суда от 25 ноября, армия действовала в соответствии с конституцией для предотвращения противоправного прихода к власти людей из окружения Мугабе", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, суд признал незаконным увольнение Эммерсона Мнангагвы с должности вице-президента. Мугабе уволил Мнангагву за несколько дней до того, как сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента. Мнангагву, которого считали преемником бывшего президента, лишили должности, поскольку Мугабе планировал сделать своей преемницей жену Грейс.

Также 25 ноября перед судом предстал экс-министр финансов Зимбабве Игнатиус Чомбо - его обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Мугабе получит из бюджета Зимбабве 10 млн долларов и пожизненную пенсию.