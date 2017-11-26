Мугабе заплатят из бюджета Зимбабве 10 миллионов долларов за отставку - СМИ

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе будет до конца жизни получать зарплату главы государства. Помимо этого он получит несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения, передает 112.ua.

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Источник в правящей партии Zanu-PF сообщил The Guardian, что в общей сложности Мугабе выплатят из бюджета около 10 млн. долл. Кроме того, он продолжит получать зарплату президента - 150 тыс. долл. ежемесячно - до конца жизни. По данным газеты, определенные выплаты получит и супруга Мугабе Грейс, однако точные суммы не указываются.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, что было расценено как попытка открыть путь к власти жене Мугабе Грейс с тем, чтобы она стала его преемником.

В ночь на 15 ноября зимбабвийские военные заблокировали все органы власти в столице Хараре, захватили телецентр и объявили, что временно берут под свой контроль ситуацию в стране. В то же время военные подчеркнули, что действия армии не являются военным переворотом, а лишь направлены против «преступников», которые окружают Мугабе.

19 ноября партия власти Zanu-PF освободила президента с поста своего лидера. Также из политсилы исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.

21 ноября Мугабе подал в отставку, о чем заявил пресс-секретарь парламента Джейкоб Муденда. 93-летний президент находился у власти с 1980 года.

24 ноября 75-летний Эммерсон Мнангагва принес присягу нового президента Зимбабве.