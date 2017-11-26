Во Франции афганцы устроили кровавую перестрелку

Во французском городе Кале на берегу Ла-Манша в результате перестрелки между мигрантами афганского происхождения пострадали пятеро участников конфликта, заявили в полиции. Об этом сообщает французский телеканал BFM, передает РБК.

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Как рассказали в префектуре Кале, конфликт произошел между двумя группами афганцев, предположительно занимающимися контрабандой. В результате перестрелки из огнестрельного оружия, произошедшей около католического приюта, ранения получили пятеро афганцев. Трое раненых были отправлены в местный госпиталь, один - тяжело раненый в живот - вертолетом доставлен в Лилль, и пятому помощь была оказана на месте.

Как сообщал УНИАН, более года назад власти Франции завершили выселение мигрантов из лагеря мигрантов, который называли "Джунгли", несогласные мигранты совершили поджог.