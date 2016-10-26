Власти Франции завершили выселение из "Джунглей", несогласные мигранты совершили поджог

"В лагере больше нет мигрантов, наша миссия выполнена", - заявила в беседе с журналистами префект департамента Па-де-Кале Фабьен Буккьо, передает Русская служба Би-би-си.

Операция по сносу стихийно образовавшегося лагеря мигрантов была завершена на несколько дней раньше, чем планировалось.

Лагерь "Джунгли" стал символом миграционного кризиса в Европе. Большинство обитателей лагеря стремились попасть в Британию, рассчитывая на более комфортные условия, чем во Франции.

Читайте такжеНа Лесбосе более 70 беженцев напали на офис институции ЕС

В понедельник около 2 тысяч обитателей лагеря согласились покинуть "Джунгли" добровольно. Во вторник два десятка рабочих в присутствии полиции приступили к разбору палаток беженцев, в лагерь также прибыли два небольших бульдозера.

В ночь на среду часть лагеря сгорела. Это мог быть последний акт неповиновения мигрантов, которые не хотели покидать Кале и не желали, чтобы сносили их палатки.

Фабьен Буккьо заявил в интервью французскому телевидению, что среди мигрантов-нелегалов существует традиция сжигать дома, прежде чем покинуть их.

Британия в субботу приняла первую группу из 1300 детей и подростков, прибывших из лагеря в Кале без сопровождения взрослых. Они въехали в страну благодаря принятой к иммиграционному закону поправке лорда Дабса, оговаривающей обязательство Британии принять у себя детей, особо нуждающихся в защите.

Их приезд в Британию ознаменовался крупным скандалом, после того как журналисты обратили внимание на то, что некоторые из прибывших выглядят ощутимо старше заявленных 14-17 лет.