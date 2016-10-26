Власти Франции завершили выселение из "Джунглей", несогласные мигранты совершили поджог
Стихийный лагерь мигрантов во французском Кале, известный как "Джунгли", полностью расселен, сообщают власти Франции.
"В лагере больше нет мигрантов, наша миссия выполнена", - заявила в беседе с журналистами префект департамента Па-де-Кале Фабьен Буккьо, передает Русская служба Би-би-си.
Операция по сносу стихийно образовавшегося лагеря мигрантов была завершена на несколько дней раньше, чем планировалось.
Лагерь "Джунгли" стал символом миграционного кризиса в Европе. Большинство обитателей лагеря стремились попасть в Британию, рассчитывая на более комфортные условия, чем во Франции.
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В понедельник около 2 тысяч обитателей лагеря согласились покинуть "Джунгли" добровольно. Во вторник два десятка рабочих в присутствии полиции приступили к разбору палаток беженцев, в лагерь также прибыли два небольших бульдозера.
В ночь на среду часть лагеря сгорела. Это мог быть последний акт неповиновения мигрантов, которые не хотели покидать Кале и не желали, чтобы сносили их палатки.
Фабьен Буккьо заявил в интервью французскому телевидению, что среди мигрантов-нелегалов существует традиция сжигать дома, прежде чем покинуть их.
Британия в субботу приняла первую группу из 1300 детей и подростков, прибывших из лагеря в Кале без сопровождения взрослых. Они въехали в страну благодаря принятой к иммиграционному закону поправке лорда Дабса, оговаривающей обязательство Британии принять у себя детей, особо нуждающихся в защите.
Их приезд в Британию ознаменовался крупным скандалом, после того как журналисты обратили внимание на то, что некоторые из прибывших выглядят ощутимо старше заявленных 14-17 лет.