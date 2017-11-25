Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Египте (фото)
03:31, 25 ноября 2017Мир
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Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы.
По последним данным, погибли 235 человек / Twitter
Огни Эйфелевой башни погасли в ночь с 24 на 25 ноября в память о жертвах атаки на мечеть в Египте. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
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«Я выражаю соболезнования семьям жертв и поддержку пострадавшим. Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в знак траура по жертвам в Египте», - написала она.
Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы.
По последним данным, погибли 235 человек.
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