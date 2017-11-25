Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Египте (фото)

Огни Эйфелевой башни погасли в ночь с 24 на 25 ноября в память о жертвах атаки на мечеть в Египте. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

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«Я выражаю соболезнования семьям жертв и поддержку пострадавшим. Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в знак траура по жертвам в Египте», - написала она.

Взрывы и стрельба в мечети в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш на Синайском полуострове произошли во время пятничной молитвы.

По последним данным, погибли 235 человек.