Огромный паук "взял в заложники" женщину в ее авто (видео)

Жительница австралийского города Кофс-Харбор Бьянка Меррик в пятницу вечером возвращалась домой, когда увидела на солнцезащитном козырьке огромного паука.

И она решила просто ехать дальше, чтобы не спровоцировать пассажира, передает "Медуза".

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"Я ехала с работы домой. Взглянула наверх и увидела, как оно уставилось на меня, — рассказала она. — Я думала остановиться, но не знала, как я выйду из машины, так что решила, что лучшим вариантом будет просто ехать дальше и представлять, что паука там нет". По словам Меррик, это были самые долгие 20 минут ее жизни.

Приехав домой, она продолжила игнорировать паука. "Я медленно вышла из машины, закрыла дверь, легла спать и представляла, что ничего этого не происходило", — рассказала Меррик.

На следующее утро женщина, вооружившись метлой и спреем от насекомых, проверила салон автомобиля. Паука в нем уже не оказалось. По крайней мере, так считает хозяйка машины.

Как сообщал УНИАН, огромный паук-охотник размером с обеденную тарелку сильно напугал пару в австралийском Квинсленде, неожиданно появившись на стеклянных дверях дома.