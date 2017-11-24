Франция созвала Совбез ООН из-за торговли рабами в Ливии

Франция созвала чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения информации о возможной продаже мигрантов из Африки в рабство, передает Голос Америки.

Читайте такжеОколо 3 тысяч беженцев погибли или пропали без вести при попытке попасть в этом году в ЕвропуПосле встречи с президентом Гвинеи и главой Африканского союза Альфа Конде президент Франции Эммануэль Макрон назвал видео, на котором зафиксирован факт продажи мигрантов на аукционе в Ливии, «скандальным» и «неприемлемым». Видео попало в распоряжение американского телеканала CNN на прошлой неделе и вызвало широкий резонанс не только среди международных журналистов, но и среди политиков.

Президент Франции заявил, что хочет вывести решение этой проблемы на более высокий уровень.

«Осуждение [показанного на видеозаписи] со стороны Франции было незамедлительным, и это никто не может оспорить. В связи с этим мы хотим предпринять ряд шагов. Во-первых, Франция взяла на себя инициативу начать расследование в Совете Безопасности ООН вопроса о положении мигрантов в Ливии. Вчера в Совбезе ООН началось обсуждение этой проблемы. Оно должно привести к конкретным действиям и к конкретным резолюциям. Я хочу вывести борьбу с контрабандистами, которые совершают такие преступления, на иной уровень и начать сотрудничество со всеми странами региона, чтобы ликвидировать эти сети», – заявил французский президент.

Ливийские власти уже начали расследование по факту опубликованной видеозаписи. По предварительным данным, на территории Ливии действуют несколько аукционов, где работорговцы, похищая беженцев, пытающихся попасть из Африки в Европу, продают их для тяжелых работ на фермах.