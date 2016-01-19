ООН назвала число рабов "Исламского государства" в Ираке

Согласно совместному докладу Миссии по оказанию содействия в Ираке и управления верховного комиссара по правам человека ООН, с 1 января 2014 года по 31 октября 2015 жертвами конфликта в этой стране стали 18 тыс. 802 гражданских лиц.

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Кроме того, по данным ООН, за этот период ранения получили 36 тыс. 245 человек. Еще 3,2 миллиона считаются "внутренне перемещенными" лицами, среди них – миллион детей школьного возраста.

Также сообщается, что ИГИЛ продолжает подвергать женщин и детей сексуальному насилию, в том числе – сексуальному рабству.

Сейчас в рабстве у "Исламского государства" удерживают около 3,5 тысяч человек. Чаще всего - женщин и детей из общины езидов, но в это число входят представители других этнических и религиозных меньшинств.