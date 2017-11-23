Уничтожение гигантского осиного гнезда сняли на видео

В американском штате Луизиана бесстрашный дезинспектор снял на видео, как насекомые атакуют его, пытаясь защитить свое гнездо. Об этом говорится в сюжете ТСН.

От укусов разъяренных шершней специалиста спасли защитная маска и костюм. Мужчина признался, что несмотря на значительный опыт в этом деле, гнездо таких размеров он видел не часто.

Как сообщал УНИАН, ученый из Новой Зеландии назвал вид ос в честь персонажа из "Гарри Поттера".