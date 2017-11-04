Секс-скандал в Голливуде: полиция нашла основания для ареста Вайнштейна

В Нью-Йорке полиция готовится к аресту продюсера Харви Вайнштейна, ставшего фигурантом секс-скандала. Об этом сообщает Page Six, передает 112.ua.

Ранее актриса Пас де ла Уэрта обвинила Вайнштейна в двойном изнасиловании. Комментируя эти обвинения, глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Роберт Бойс сообщил, что теперь у правоохранителей появились достаточные основания для ареста продюсера.

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"Она достаточно подробно и детально рассказала нам об этих случаях. После этого мы начали искать подтверждения - это произошло семь лет назад - и мы нашли подтверждения", - сказал Бойс.

Глава детективов добавил, что речь идет о "настоящем деле". В настоящий момент Вайнштейн находится в штате Аризона. По словам Бойса, если бы продюсер был в Нью-Йорке, то его бы уже арестовали. Однако пока правоохранители займутся сбором дополнительных улик и доказательств.

Напомним, ранее десятки женщин, в основном актрис, обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. В результате скандала Вайнштейн потерял должность в созданной им же компании.