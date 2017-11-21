ФСБ разыскивает украинских родственников школьника из РФ после его резонансного выступления в Бундестаге

После резонансной речи российского школьника о солдатах вермахта в немецком парламенте российские спецслужбы решили взяться не только за него, но и за его родственников. Так ФСБ запросила у местных властей информацию о возможных родственных связях старшеклассника в Украине, сообщает российская интернет-газета Znak.

«Пришел запрос из спецслужб, в котором у нас попросили предоставить справку о возможных родственниках Николая в Украине. Мы информацию о его родных передали», - рассказал собеседник издания в мэрии.

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Как сообщал УНИАН, российский школьник стал объектом расследования спецслужб из-за речи в парламенте Германии. Он рассказал о судьбе немецкого солдата, который погиб в советском плену. И высказал мнение, что не все немцы хотели воевать.

Дома на парня набросились с критикой. А один из блогеров даже обратил внимание на украинскую фамилию юного историка.