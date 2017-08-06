В Берлине возле Рейхстага из-за нацистского приветствия задержали двух китайцев

В Берлине в субботу, 5 августа, полиция задержала двух туристов из Китая. Они фотографировали друг друга на фоне здания Рейхстага, демонстрируя при этом нацистское приветствие в форме выброшенной вверх правой руки, сообщает агентство dpa, передает DW.com.

Об этом полиции сообщили двое охранников здания, в котором заседает немецкий парламент - Бундестаг.

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Туристов, одному из которых 36 лет, а другому - 49, отпустили из-под стражи после внесения каждым из них залога в размере 500 евро. Против них открыли производство за использование символики антиконституционных организаций.

В Германии использование нацистской символики запрещено Уголовным кодексом. К такой символике относятся знамена, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и прочее.