В Испании мужчина пытался ограбить банк и захватил заложников

В четверг утром вооруженный мужчина захватил заложников в пригороде Мадрида. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеВ Египте напали на банк: погибло не менее семи человек

Инцидент случился в банке около десяти утра по местному времени. Полиции не сразу было известно, чем вооружен человек и сколько человек у него в заложниках.

По данным офицера полиции, который говорил на условиях анонимности, речь шла об одном или более заложников. Известно также, что мужчина захватил людей, потому что пытался ограбить банк.

Полиция вела переговоры со злоумышленником о его сдаче. В результате его арестовали. Во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в сентябре мужчина с мачете захватил заложников в одном из банков в штате Теннесси.