Мужчина с мачете захватил заложников в одном из банков в штате Теннесси

03:42, 23 сентября 2017
Мир
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Мужчина в возрасте 53 лет днем 22 сентября взял в заложники девятерых посетителей банка и удерживал их до вечера.

Заложников захватили в отделении банка / фото twitter.com/NC5

Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники девятерых человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в городе Колумбия в американском штате Теннеси. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию, передает РБК.

По словам капитана полиции Колумбии Джереми Алсупа, мужчина в возрасте 53 лет днем 22 сентября взял в заложники девятерых посетителей банка и удерживал их до вечера. Затем он отпустил людей, а сам забаррикадировался в здании.

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В настоящий момент отделение банка окружено бойцами спецподразделения SWAT, а специалисты проводят переговоры с вооруженным человеком.

Согласно предварительной версии, мужчина намеревался ограбить банк. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Теги: #заложники в банке#захват заложников