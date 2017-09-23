Мужчина с мачете захватил заложников в одном из банков в штате Теннесси
Мужчина в возрасте 53 лет днем 22 сентября взял в заложники девятерых посетителей банка и удерживал их до вечера.
Неизвестный мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники девятерых человек в одном из отделений банка Community First Bank and Trust в городе Колумбия в американском штате Теннеси. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию, передает РБК.
По словам капитана полиции Колумбии Джереми Алсупа, мужчина в возрасте 53 лет днем 22 сентября взял в заложники девятерых посетителей банка и удерживал их до вечера. Затем он отпустил людей, а сам забаррикадировался в здании.
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В настоящий момент отделение банка окружено бойцами спецподразделения SWAT, а специалисты проводят переговоры с вооруженным человеком.
Согласно предварительной версии, мужчина намеревался ограбить банк. Сообщений о пострадавших не поступало.
Hostages walked out to cheers from the crowd that had formed outside of Community First Bank & Trust. https://t.co/nGvQ4mWmgXpic.twitter.com/PbkxIK6CxB— NewsChannel 5 (@NC5) September 22, 2017