Эксперт призывает не доверять Румынии

Румыния является главным конкурентом Украины в Причерноморье.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

«Украине понадобилось 17 лет и проигрыш в Гаагском суде по шельфу в Черном море, чтобы осознать, что Бухарест является не «адвокатом Киева в Евросоюзе», а конкурентом в Причерноморье. Причем, наши конкурентные отношения уже давно вышли за пределы дружеского соревнования», - сказал В.КУЛИК.

В частности, он заметил, что речь идет о том, что Румыния планомерно вытесняет Киев из транспортных потоков на Дунае, формирует свое гуманитарное пространство на нашей территории. А общее состояние межгосударственных отношений, взаимопроникновения инвестиций и отсутствие весомых объектов, которые находились бы в собственности украинцев в Румынии, или румын в Украине, свидетельствует о низкой заинтересованности сторон в региональном сотрудничестве, отмечает эксперт.

В.КУЛИК подчеркнул, что румынские эксперты не скрывают, что политика «поглощения Молдовы» - это долговременная перспектива, краеугольным камнем которой является формирование румынского культурного пространства под лозунгом «одна нация – два государства» в единой Европе, куда будут входить сама Румыния, правобережная Молдова (Бессарабия) (второе румынское государство), а также, возможно, часть Одесской и Черновицкой областей, где компактно проживают «румыны».

Эксперт отметил, что вступление Румынии в ЕС, вопреки ожиданиям многих экспертов, не сдержало, а наоборот «развязало руки» экспансионистской политике официального Бухареста на территории Молдовы. В.КУЛИК сказал, что Брюссель оказался фактически не в состоянии противостоять темпам оформления румынского гражданства населению Молдовы и сдерживать громкие заявления Президента Румынии Траяна БЕСЕСКУ, в которых содержались откровенные намеки на возможность откола Приднестровья от РМ.

В.КУЛИК считает, что после парламентских выборов 5 апреля 2009 года в Республике Молдова формируется новое политическое пространство, которое характеризуется повышенными рисками для внутриполитической стабильности в РМ. События 7-9 апреля, акции неповиновения в Кишиневе, показали, что в соседней стране существует мощная протестная среда, которая не желает идти на компромиссы с правящей партией и в большей степени сориентирована на интеграцию Молдовы с Румынией, констатировал он.