Британский парламент будет голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit

Парламент Великобритании проведет голосование относительно заключительного соглашения с Евросоюзом о выходе из сообщества.

Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает Европравда со ссылкой на BBC.

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Дэвис отметил, что условия выхода Британии, включая любые переходные соглашения и соглашение о правах граждан, должны стать законом через принятие нового законодательства.

Он добавил, что депутаты смогут отклонить или внести поправки в такое законодательство, заявив, что "это соглашение будет выполняться только при условии, если парламент одобрит это решение".

Таким образом, заключительное соглашение не будет частью законопроекта о выходе из ЕС (EU Withdrawal Bill), который преобразует существующее законодательство ЕС в законодательство Великобритании.

Переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 19 июня и продлятся до конца 2018 года. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет.