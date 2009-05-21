Ураган в Казахстане: улицы Алматы превратились в реки

Алматы частично осталась без света из-за последствий урагана, обрушившегося сегодня днем на крупнейший город Казахстана, сообщает Лента.ру.

По данным агентства, в Алматы прошел сильнейший ливень с градом, шквалистым ветром повалены десятки деревьев.

В общей сложности дождь продолжается уже более четырех часов. Небо сплошь затянуто тяжелыми беспросветными тучами. Заметно похолодало.

Улицы города превратились в реки, упавшие деревья повредили многие припаркованные под открытым небом автомобили.

О пострадавших пока информации нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным рабочим визитом в Астану (Казахстан), где 22 мая примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц СНГ.