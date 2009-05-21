Претендентов на пост Президента Киргизии проверят на знание госязыка
"...должен уметь правильно читать, писать"
Претенденты на пост Президента Киргизии сегодня начинают сдачу экзамена на знание государственного киргизского языка.
Как сообщает “Газета.ру”, русский язык в Киргизии считается официальным.
По данным представителя пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, перед лингвистической комиссией предстанет соискатель президентского поста - глава Крестьянско-фермерской политической партии Куттубек АСЫЛБЕКОВ.
Ранее предполагалось, что первым сдавать экзамен предстоит экс-министру обороны Исмаилу ИСАКОВУ. Однако генерал накануне снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу кандидата от объединенной оппозиции республики лидера Социал-демократической партии Алмазбека АТАМБАЕВА.
Следующий по списку - врач-нарколог Женишбек НАЗАРАЛИЕВ - уведомил комиссию о том что он заболел и попросил перенести экзамен на другой день.
В состав комиссии входят девять авторитетных лингвистов-докторов наук. Каждый из них представляет определенный регион страны.
Как заявил журналистам председатель комиссии по государственному языку Ташбоо ЖУМАГУЛОВ, «будущий президент должен уметь правильно читать, писать и грамотно излагать свои мысли» на государственном языке.