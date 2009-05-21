Претендентов на пост Президента Киргизии проверят на знание госязыка

Претенденты на пост Президента Киргизии сегодня начинают сдачу экзамена на знание государственного киргизского языка.

Как сообщает “Газета.ру”, русский язык в Киргизии считается официальным.

По данным представителя пресс-службы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, перед лингвистической комиссией предстанет соискатель президентского поста - глава Крестьянско-фермерской политической партии Куттубек АСЫЛБЕКОВ.

Ранее предполагалось, что первым сдавать экзамен предстоит экс-министру обороны Исмаилу ИСАКОВУ. Однако генерал накануне снял свою кандидатуру с президентской гонки в пользу кандидата от объединенной оппозиции республики лидера Социал-демократической партии Алмазбека АТАМБАЕВА.

Следующий по списку - врач-нарколог Женишбек НАЗАРАЛИЕВ - уведомил комиссию о том что он заболел и попросил перенести экзамен на другой день.

В состав комиссии входят девять авторитетных лингвистов-докторов наук. Каждый из них представляет определенный регион страны.

Как заявил журналистам председатель комиссии по государственному языку Ташбоо ЖУМАГУЛОВ, «будущий президент должен уметь правильно читать, писать и грамотно излагать свои мысли» на государственном языке.