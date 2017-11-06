Южная Корея расширила санкции против КНДР, включив в список еще 18 северокорейских граждан. Об этом сообщает Reuters.

Лица, в отношении которых введены ограничения, прямо связаны с северокорейскими банками.

"Это все люди из финансовых учреждений КНДР, которые уже попали под санкции ООН", - рассказал Reuters на условиях анонимности источник в правительстве.

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Он добавил, что эти люди являются высокопоставленными северокорейцами, которые связаны с ракетной и ядерной программами КНДР, равно как с внешнеэкономической деятельностью Пхеньяна.

В Министерстве внутренних дел Южной Кореи заявили, что данные меры преследуют цель заставить не иметь проблемных транзакций с КНДР кем бы то ни было.

"Мы надеемся, что это внесет свою роль в блокирование основных источников иностранной валюты для Северной Кореи и предотвратит разработку ею оружия массового уничтожения", - добавили в ведомстве.

Согласно информации южнокорейских властей, 14 людей из санкционного списка находятся в Китае, два человека в Ливии, и еще два - в России.