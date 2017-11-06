Стало известно имя мужчины, расстрелявшего 26 человек в техасской церкви

Устроившим стрельбу в церкви города Сазерленд Спрингс в Техасе является белый мужчина из окрестностей Сан-Антонио, 26-летний Девин Келли. Об этом сообщает ABC News.

В полиции отмечают, что он, вероятно, никак не связан с организованными террористическими группировками. Сейчас следователи изучают его социальные сети. Дом молодого человека уже обыскали.

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Как пишет Daily Mail, нападавший был женат, в 2009-2014 годах он служил в Военно-воздушных сил США, откуда был уволен по решению военного суда.

Сообщается, что последние несколько лет Келли был проповедником в баптистской церкви Кингсвилля.

По данным правоохранителей, он в черной одежде и бронежилете зашел в церковь и начал стрелять по прихожанам.

В Пентагоне, пишет ABC News, подтвердили, что Келли проходил службу в ВВС США.

По данным властей, в результате стрельбы в баптистской церкви в Техасе погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Возраст жертв составляет от 5 до 72 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 27 человек, еще 24 получили ранения. Нападение произошло в городе Сазерленд Спрингс, что в 30 милях от Сан Антонио в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени, когда в церкви шла воскресная служба.