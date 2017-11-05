В Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви: более 20 погибших (фото)

В результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Техас погибли 27 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Нападение произошло в городе Сазерленд Спрингс, что в 30 милях от Сан Антонио в воскресенье, 5 ноября, в 11:30 по местному времени, когда в церкви шла воскресная служба.

Всего на службе, по имеющимся данным, присутствовали около 50 человек.

Устроивший стрельбу мужчина погиб после непродолжительной погони, активной угрозы больше нет. Неизвестно, был ли он застрелен полицейскими, или покончил жизнь самоубийством.

По словам свидетелей, нападавший произвел более двух десятков выстрелов и несколько раз перезаряжал оружие. Его мотивы пока не известны, на месте трагедии работает ФБР, передает Би-Би-Си.

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что "следит за ситуацией из Японии", где он находится c рабочим визитом в рамках своего азиатского турне.

"Пускай Бог будет с людьми в Сазерленд Спрингс. ФБР и правоохранительные органы на месте происшествия. Я наблюдаю за ситуацией из Японии". - сказано в сообщении Трампа.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

"Мы молимся за всех, кто пострадал от этого дьявольского действа. Спасибо полиции за их быструю реакцию", - сказал губернатор Техаса Грег Эббот.

Отметим, что население города составляет около 400 человек.