В России за участие в акциях "05.11.17" уже задержаны более 400 человек

В России за участие в акциях «05.11.17» уже задержаны 412 человек. Об этом сообщает независимый правозащитный портал ОВД-Инфо.

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«На 18:00 (17.00 по киевскому времени – ред.) на акциях «05.11.17» по всей России задержано 412 человек. В Москве — 376, в Петербурге — 13, в Ростове-на-Дону в отделе находятся 13 человек, в Краснодаре — 10, трое в Красноярске и два в Перми», - сказано в сообщении.

Также, по данным портала, в некоторые ОВД к задержанным не пускают защитников.

Вместе с тем на сайте ГУ МВД России по г. Москве нет новой информации о задержанных в столице РФ.

В 18:10 стало известно, что всех задержанных в ОВД «Замоскворечье» отпустили без оформления протоколов после допроса следственного комитета.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве сообщала о задержании в центре города «за нарушения общественного порядка» 263 человек.

Правозащитники информировали 310 задержанных в нескольких российских городах.