В центре Москвы "за нарушения общественного порядка" задержаны более 260 человек

Согласно официальной информации правоохранительных органов, сегодня в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» были задержаны 263 человека.

«5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

В то же время, по данным независимого правозащитного проекта ОВД-Инфо, в Москве сегодня были задержаны 286 человек, а всего в разных городах РФ – 310.

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«На 15.00 известно о 310 задержанных на акциях «05.11.17» в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, в Москве и Санкт-Петербурге… В Москве задержаны 286 человек», - сообщает портал.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, ранее лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников выйти 5 ноября на улицы в центре Москвы, чтобы высказать недоверие к властям. 26 октября суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.