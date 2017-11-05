Глава МИД Германии назвал "угрозой" конфликт России и США

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Bild am Sonntag назвал конфликт между Россией и США «самой большой угрозой для мира во всем мире», как пишет "Газета.ру".

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«Полностью подорванные отношения между США и Россией - самая большая угроза для всеобщего мира», — заявил Габриэль.

Он отметил, что только сообща Россия и США могут предотвратить распространение ядерного оружия, и в этом вопросе Германия должна выступить в качестве миротворца.