Глава МИД Германии назвал "угрозой" конфликт России и США

05:03, 05 ноября 2017
Мир
1075 0

Он отметил, что только сообща Россия и США могут предотвратить распространение ядерного оружия.

Зигмар Габриэль / REUTERS

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Bild am Sonntag назвал конфликт между Россией и США «самой большой угрозой для мира во всем мире», как пишет "Газета.ру".

Читайте такжеТрампу могут предложить три варианта предоставления Украине летального оружия - СМИ

«Полностью подорванные отношения между США и Россией - самая большая угроза для всеобщего мира», — заявил Габриэль.

Он отметил, что только сообща Россия и США могут предотвратить распространение ядерного оружия, и в этом вопросе Германия должна выступить в качестве миротворца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Габриэль о США и России#конфликт России и США