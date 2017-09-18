Глава МИД Германии призвал к переговорам с Северной Кореей

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал США, Россию и Китай перейти к прямым переговорам с Северной Кореей. Необходимо решиться на "смелые шаги" в духе политики разрядки между СССР и США в 1980-ых годах, заявил чиновник в интервью немецкой газете Bild, обнародованном 18 сентября, как сообщает DW.

По мнению Габриэля, северокорейский лидер Ким Чен Ын убежден, что сохранит свой режим благодаря атомной бомбе. "Ким Чен Ын - далеко не сумасшедший", - подчеркнул немецкий министр и добавил, что северокорейский правитель хладнокровно придерживается выбранной стратегии: если он будет иметь ядерную бомбу, его режим будет в безопасности. "Ведь никто не рискнет ему угрожать", - пояснил Габриэль. Для того, чтобы остановить ядерную программу КНДР, следует дать Ким Чен Ыну другую гарантию безопасности. А такую гарантию способны дать во время прямых переговоров только США, Россия и Китай, считает глава немецкого МИД.

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В то же время немецкий чиновник отметил, что для того, чтобы санкции продемонстрировали свое действие, должно пройти определенное время. "Мы это видели на примере Ирана", - подчеркнул Габриэль.

Напомним, накануне представитель США в ООН Никки Хейли предостерегла Пхеньян от агрессивных действий, поскольку КНДР, по ее словам, не сможет пережить войну, если США вынуждены будут защищаться.