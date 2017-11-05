В США совершено нападение на сенатора
02:36, 05 ноября 2017Мир
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59-летний мужчина ворвался домой к сенатору-республиканцу Рэнду Полу и напал на него.
Полиция арестовала нападавшего / фото NDTV.com
В американском штате Кентукки совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США, сенатора-республиканца Рэнда Пола. Об этом сообщает Fox News.
Как сообщается, 59-летний мужчина ворвался домой к сенатору и напал на него. В результате Пол получил незначительные травмы.
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Полиция арестовала нападавшего. Представитель Пола сообщила, что сенатор в порядке.
Мотивы нападения не раскрываются. Сам сенатор пока не прокомментировал инцидент.
В июне мужчина открыл огонь по американскому конгрессмену Стиву Скализу.
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