Покушение на конгрессмена в США: у стрелка нашли список потенциальных жертв

У мужчины, который совершил покушение на американского конгрессмена Стива Скализа, нашли список с именами еще шести республиканцев из Палаты представителей США.

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Как сообщает телеканал Fox News, стрелок планировал совершить покушение еще на нескольких высокопоставленных американских политиков из партии республиканцев.

По данным телеканала, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) нашли при обысках в фургоне, который принадлежал нападавшему Джеймсу Ходжкинсону, рукописный список.

В нем было указано шесть имен членом Палаты представителей США — Скотт Десжарлейс, Трент Фрэнкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит. Все они являются членами Республиканской партии.

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 июня, в результате стрельбы в Вирджинии на площадке, где тренировались республиканцы, конгрессмен Стив Скализ получил ранение в бедро. Также ранения получили двое полицейских и два охранника конгрессмена