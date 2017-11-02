Нервный срыв как последняя капля: Кардашьян разводится за несколько недель до рождения третьего ребенка - СМИ

В СМИ появилась информация, что третий ребенок модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста, которого сегодня звездной паре вынашивает суррогатная мать, родится в неполноценной семье.

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Как сообщает американский таблоид Ace Showbiz, всего за несколько недель до столь важного дня пара намерена официально расторгнуть брак. Согласно источнику, так называемой последней каплей стал нервный срыв, который Уэст перенес в прошлом году. После этого отношения пары так и не наладились, а рэпер лишь стал молчаливым и раздражительным.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, очередная беременность может нанести непоправимый урон здоровью звезды реалити-шоу, поэтому она обратилась к специализированному агентству. Суррогатная мать получит 45 тысяч долларов в ежемесячных платежах по $4500.

Если женщина забеременеет двойней или тройней, то за каждого "дополнительного" ребёнка ей положена премия в пять тысяч долларов. Кардашьян и Уэст также выдвинули ряд условий: во время беременности суррогатной матери запрещено курить, употреблять алкоголь и наркотики, принимать горячую ванну, ходить в сауну, красить волосы, есть сырую рыбу и пить более одного напитка с кофеином в день. У звёздной пары уже есть двое детей — четырёхлетняя малышка Норт Уэст и полуторагодовалый сын Сейнт Уэст.