В РФ объяснили слова Путина о "сборе биоматериала россиян" (видео)

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о сборе биологического материала представителей различных этносов на территории России, заявив, что таким образом "соответствующие службы на Западе готовят эффективное биологическое оружие".

Сенатор убежден, что у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, чем и обусловлен сбор материалов в разных регионах, передает РИА Новости.

"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — считает он.

Читайте также"Не надо было на Донбассе и в Сирии разбрасывать": соцсети высмеяли слова Путина о сборе биоматериала

Кроме того, Клинцевич заявил, что нельзя с полной уверенностью сказать, что против России готовится биологическая война, скорее — разрабатываются сценарии на случай необходимости, и "происходит это уже долгое время". Однако, по мнению политика, такая деятельность приняла совсем "неприличные" формы".

Клинцевич также назвал своевременными предостережения, высказанные Путиным.

Ранее Путин заявил, что в России собирают биологический материал представителей различных этносов с неизвестными целями. "Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – подчеркнул российский президент.