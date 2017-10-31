Макрон отменил чрезвычайное положение во Франции, действовавшее два года

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, один из пунктов которого отменяет режим чрезвычайного положения, введенный во Франции в ноябре 2015 года. Новый закон вступит в силу 1 ноября, передает 112.ua со ссылкой на издание Le Point.

Читайте такжеВо Франции до ноября продлили чрезвычайное положение"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения уже начиная с 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", - заявил Макрон.

По мнению президента, новый закон позволит усилить меры по борьбе с терроризмом, в частности в местах большого скопления людей. Это особенно актуально, так как в Западной Европе уже начали подготовку к рождественским праздникам.

Закон содержит достаточно жесткие положения, в частности предоставляет представителям МВД и руководителям местных органов гораздо более широкие полномочия.

Согласно новому закону, полиция сможет обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы по подозрениям в намерениях совершения террористических действий, отказывать в проведении массовых акций, закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации с безопасностью, задерживать подозрительных лиц, держать под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Закон предусматривает также значительные штрафы и более жесткое наказание за неповиновение.