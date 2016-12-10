Во Франции режим ЧП, введенный после терактов, могут продлить еще на полгода

Правительство Франции проголосовало за продление режима чрезвычайного положения в стране еще на полгода - до 15 июля 2017 года.

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Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Бернар Казнев, передает Deutsche Welle.

Он пояснил, что подобная мера связана с необходимостью обеспечить безопасность во время парламентских и президентских выборов, которые пройдут в будущем году.

Нижняя палата французского парламента обсудит предложение правительства 13 декабря, а Сенат - 15 декабря.

Чрезвычайное положение, введенное в ноябре 2015 года после терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек, уже неоднократно продлевалось из-за опасений новых террористических атак. На данный момент оно действует до середины января 2017 года.

Среди прочих мер, режим ЧП позволяет властям производить обыски в квартирах и домах в любое время и вводить комендантский час без специального решения суда. Помимо этого, разрешается помещать предполагаемых преступников под домашний арест.