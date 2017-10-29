В Барселоне проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании (фоторепортаж)

В Барселоне, столице Каталонии, проходит многотысячная демонстрация в поддержку единства Испании. Об этом сообщает El Pais, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 29 октября, на улицы Барселоны вышли десятки тысяч демонстрантов в защиту единства Испании и возвращения к "институциональной нормальности".

По данным муниципальной полиции Guàrdia Urbana, на улицы вышло более 300 000 человек.

Однако по словам организаторов митинга, к протестам присоединились более одного миллиона человек.

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Сообщается, что участники демонстрации, которые протестуют против одностороннего провозглашения независимости правительством Каталонии, выкрикивают лозунги: "Каталония - это Испания", "Лучше вместе", "Мы все Каталония" и другие.

Лидер партии Граждане в Каталонском парламенте Инес Гарсия заявила на митинге: "Сегодня молчаливое большинство Каталонии возвращается на улицы".

Напомним, накануне тысячи людей собрались на одной из площадей Мадрида, чтобы выразить свою поддержку единству Испании.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным начальником правительства Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.