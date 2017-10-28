В Мадриде тысячи людей вышли на улицы в поддержку единства Испании (фоторепортаж)

Тысячи людей утром в субботу, 28 октября, собрались на одной из площадей Мадрида, чтобы выразить свою поддержку единства Испании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что людей было меньше, чем на аналогичной акции 7 октября, однако участники акции были настроены так же решительно.

В частности, участники демонстрации выкрикивали лозунги "Испания единственная", "За переворот – в тюрьму". Кроме того, они собрались выразить поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии, призвав его "не быть слабым".

"Статьи 155, одобренной вчера сенатом недостаточно. Нужно, чтобы предатели отвечали за свои поступки, мы требуем тюрьмы для организаторов переворота" - заявил один из организаторов акции.

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Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата(правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

В Барселоне состоялись демонстрации противников независимости Каталонии, есть пострадавшие.