Госдеп опубликовал новый санкционный список российских компаний и организаций

Государственный департамент США опубликовал список из 39 российских компаний и организаций, подпадающих под санкции Вашингтона, передает Радио Свобода.

Среди них, в частности, компания «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР) и Главное разведывательное управление Генерального штаба (ГРУ).

Госдепартамент США 26 октября предоставил Конгрессу список лиц и компаний, в отношении которых вводит новые санкции из-за их связи с российскими военными и спецслужбами. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хизер Науерт отметила, что этот список будет обнародован в ближайшие дни, но Госдепартамент сначала позволит американским компаниям завершить сотрудничество с фигурантами списка, чтобы эти компании могли избежать нарушений санкций.

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Закон о санкциях, который президент Дональд Трамп подписал в августе, направленный против военных и разведывательных служб России из-за их возможной роли в усилиях для воздействия на президентские выборы 2016 года в США.

Закон призывает президента накладывать санкции на любое лицо или фирму, которые имеют дело с российскими секторами обороны и разведки. Закон требует также, чтобы администрация Трампа определила лица и группы, связанные с оборонными и разведывательными секторами России, и предоставила эту информацию Конгрессу до 1 октября. Когда Госдепартамент не придержался этого срока, законодатели обвинили администрацию США в затягивании с введением новых санкций.